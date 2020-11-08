حفل زفاف هنادي مهنا يسبب أزمة.. نقابة الموسيقيين غاضبة

كل الوطن – العربية نت: أزمة كبرى تسبب فيها حفل زفاف الفنانة المصرية هنادي مهنا على زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بسبب تواجد مطرب المهرجانات حمو بيكا صاحب الأزمة الشهيرة مع نقابة الموسيقيين.

حيث أصدرت النقابة –السبت- بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه ما قام به الموسيقار هاني مهنا والد العروس، واستعانته بمطرب المهرجانات حمو بيكا الصادر حكم قضائي بالحبس في حقه.

ذلك الحكم الذي جاء بسبب تجاوزه في حق مجلس نقابة الموسيقيين وأعضائها، وأعربت النقابة عن اندهاشها خاصة وأن الموسيقار هاني مهنا نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما أنه كان رئيسا لاتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية.

وأكدت النقابة أن الموقف الذي قام به هاني مهنا أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، في ظل القرار الصادر بمنع حمو بيكا من الغناء وكذلك صدور حكم بحبسه.

وأهابت النقابة بكافة الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل، وهو أمر متعلق بمطربي المهرجانات غير المرخص لهم بالغناء.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بعدما خرج الموسيقار هاني مهنا مدافعا عن نفسه، ليؤكد أنه لم يقم بدعوة حمو بيكا لحضور حفل زفاف ابنته، وهو ما يعني أن هاني مهنا لم يخرق القرار الخاص بالنقابة التي ينتمي إليها.

إلا أن حمو بيكا خرج ليؤكد أن العروس هنادي مهنا هي من وجهت إليه الدعوة للحضور، وأكدت له أن حضوره إلى حفل الزفاف والمشاركة بالغناء هو أمنيه من أمنياتها، لذلك حضر إلى الحفل وشارك بالغناء