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السعودية.. القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ من الصراف الآلي

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
السعودية.. القبض على 3 أشخاص استولوا على مبالغ من الصراف الآلي

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض أمس السبت، إلقاء القبض على 3 مواطنين تورطوا بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الصراف الآلي.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه “وبفضل المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات”.

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وأضاف: “المتهمون كانوا يعمدون إلى افتعال عطل يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، ومن ثم يقومون بالاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين”.

وتابع: “تم إلقاء القبض عليهم وهم مواطنون، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة”.

المصدر: “وكالات سعودية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400016

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