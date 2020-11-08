عاجل.. المحكمة تجدد إيداع “طفل المرور” داخل دار الرعاية 15يوما

كل الوطن – الوطن المصرية: جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة إيداع طفل المرور داخل دار الرعاية، صاحب فيديو التنمر 15 يوما داخل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن بعد انقضاء الإسبوع الأول الذي صدر عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه بتهمة التنمر والإهانة والتعد على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة خلال مباشرة عمله في المعادي.

واستمعت النيابة طفل المرور المتهم إلي جلسة تحقيق جديدة ونسبت إليه تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي.

وأنكر المتهم تعاطيه المخدرات أمام النيابة العامة، وقال:” مش بشرب أي مخدرات”، وعقب انتهاء التحقيق معه قررت النيابة إعادته إلي دار الرعاية المودع فيها تنفيذا لقرار قاضي المعارضات.

تلقى طفل المرور جلسات دعم وتأهيل نفسي أوصى بها تقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة، والذي قدم لجهات التحقيق تقريرًا بحالته، وتعهد بتقديم تقارير دورية حال طلبتها جهات التحقيق.

وداخل دار رعاية الملاحظة قضى الطفل أسبوعه الأول مع الأطفال المحتجزين بالدار، وتلقى زيارات من عدد من أفراد أسرته.

وتوجه أخصائيون تابعون لمجلس الطفولة، وتناقشوا مع الطفل ووالده، والذي أقر أنه أهمل في حقه، ” الولد مربيينه كويس، لكنه اكتسب خبرات مش كويسة”

و أكد مصدر بالمجلس القومي، أن الطفل في حاجة إلى عدد من جلسات الإرشاد وتعديل السلوك والتي تُجرى حاليا من أجل إعادته إلى وضعه الطبيعي”.