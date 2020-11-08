تحت ستار الزواج العرفي.. القبض على عاطل وزوجتيه وشابين في حفل لتصوير فيديو “إباحي”

كل الوطن – الوطن المصرية: داخل غرفة واحدة أقام أعضاء شبكة منافية للآداب حفلا جماعيا لممارسة الرزيلة بمنطقة الفسطاط، وبحسب مصادر أمنية لجأ المتهمون إلى هذا التصرف المشين بهدف تصوير فيديو إباحي للترويج لنشاطهم الإجرامي، إلا أن مباحث الآداب رصدت المتهمين وألقت القبض عليهم متلبسين بجريمتهم النكراء.

“إحنا إتفقنا مع بعض على ترويج الدعارة على منصات التواصل الاجتماعي عشان نصطاد الزباين بسرعة بدل من الشوارع”.. بهذه الكلمات اعترف المتهمون بتفاصيل جريمتهم بعد القبض عليهم أمام المباحث، وبينت التحريات أن زعيم العصابة عاطل، بالإضافة إلى زوجتيه وشابين.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة ممارسة الرذيلة والتسجيل لممارسة الدعارة.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الفسطاط لديه زوجتان يستغلهما في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما.

وتبين أن المتهم يستغل زوجتيه لعرضهما في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهما على مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية ويتم الإتفاق على المبلغ ومكان المقابلة من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك ” تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه أحد الأشخاص (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة- له معلومات جنائية) وبصحبته سيدتان وهما زوجتاه وكانتا تمارسان الدعارة مع شابين داخل شقة في الفسطاط وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة أحدها خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الآثم.