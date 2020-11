متحف مدام توسو في لندن يبدّل ملابس تمثال ترامب (صورة)

كل الوطن – وكالات: غير متحف “مدام توسو” الشهير في لندن شكل تمثال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، واستبدل ملابسه من بدلة رسمية سوداء إلى ملابس لاعب غولف، وذلك إثر فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي للمتحف عبر موقع “تويتر”، مجموعة من صور نشير إلى تغير شكل تمثال ترامب.

وتُظهر اللقطات موظفًا في “مدام توسو” وهو ينظف شعر الرئيس بينما يعمل فنان ماكياج على ملامح وجهه”.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW