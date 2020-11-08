تسجيل الدخول
» » متحف مدام توسو في لندن يبدّل ملابس تمثال ترامب (صورة)

متحف مدام توسو في لندن يبدّل ملابس تمثال ترامب (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
متحف مدام توسو في لندن يبدّل ملابس تمثال ترامب (صورة)

كل الوطن – وكالات: غير متحف “مدام توسو” الشهير في لندن شكل تمثال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، واستبدل ملابسه من بدلة رسمية سوداء إلى ملابس لاعب غولف، وذلك إثر فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي للمتحف عبر موقع “تويتر”، مجموعة من صور نشير إلى تغير شكل تمثال ترامب.

اقرأ أيضا...

وتُظهر اللقطات موظفًا في “مدام توسو” وهو ينظف شعر الرئيس بينما يعمل فنان ماكياج على ملامح وجهه”.

يقف ترامب بجوار حقيبة نوادي الجولف ويرتدي قبعته الحمراء الشهيرة التي كتب عليها: “ترامب 2020 حافظ على أمريكا عظيمة!”

وكان يرتدي قميصًا أرجوانيًا بأكمام طويلة وبنطالًا لرياضة الغولف.

وعلق المتحف على الصور قائلا: “ربما لم تحقق حملته أفضل ما لديها، وقد بات ترامب الآن بصدد تكريس المزيد من الوقت لممارسة رياضته المفضلة، ولذا قام المتحف بتتغيير ملابس شخصيته لتعكس خزانة ملابسه المحتملة في ٢٠٢١”.

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”. وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400041

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.