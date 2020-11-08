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دراسة تكشف أول علامة “غريبة” تظهر عند الإصابة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
دراسة تكشف أول علامة “غريبة” تظهر عند الإصابة بكورونا

كل الوطن – وكالات: تتوالى الدراسات العلمية حول فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لاكتشاف أسراره، وآخرها دراسة إسبانية أثبتت أن «الهذيان» أو ما يسمى بـ «ضباب الدماغ» يعد أول عرض للإصابة بالفيروس.

حيث قال «الباييس» الإسبانية، أن معدو الدراسة من جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا في برشلونة استعرضوا التأثيرات الأولية للفيروس على الأعضاء الرئيسية لدى المرضى، مؤكدين أن غالبية الأبحاث تركز على كيفية تأثير الفيروس على الرئتين والقلب والكليتين.

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بينما تؤكد الدراسة أن كوفيد-19 يسبب في مراحله الأولى حين يكون مصحوبا بحمى شديدة، حالة عصبية غريبة من «الهذيان».

وقال رئيس الدراسة خافيير كوريا: «هو ارتباك يؤدي للشعور بانفصال عن الواقع وكأنه حلم، وهو مؤشر أولي مؤكد للإصابة قد يسبق الحرارة وفقدان الشم والتذوق».

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400044

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