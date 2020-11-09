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خادم الحرمين وولي العهده يهنئان بايدن وهاريس بفوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
خادم الحرمين وولي العهده يهنئان بايدن وهاريس بفوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية

كل الوطن – الرياض: هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن “خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

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ونشرت الوكالة بيانا آخر هنآ فيه “معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400057

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