تعليم جازان يمثل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت بكندا

كل الوطن – الرياض: تأهلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت والذي سيقام افتراضياً في دولة كندا عبر فريق متوسطة البيض الأسفل التابع لمكتب التعليم بأبوعريش.

وكان فريق مدرسة البيض والمكون من الطلاب علي عزي وريان زبيدي عبدالعزيز جباري ومعاذ جباري وأمجد غالطي قد حقق المركز الثالث على مستوى المملكة في الفئة العادية مسار المرحلة المتوسطة والتي أقيمت منافساتها افتراضياً .

ورفع المدير العام للتعليم د. إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة لسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز “حفظهما الله” مؤكداً أن هذا المنجز يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموهما حفظمها الله مقدماً التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومنسوبي مدرسة البيض الأسفل ومنسوبي مكتب التعليم بأبوعريش بهذا الإنجاز الوطني المتميز معبراً عن سعادته وفخره بالنماذج المتميزة من الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات المشاركين والمشاركات في جميع المسابقات الوطنية والدولية متمنياً للطلاب التوفيق في المرحلة القادمة من المسابقة ومقدماً الشكر لجميع من ساهم في صنع هذا المنجز.