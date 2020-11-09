شرطة الرياض: ضبط 4 أثيوبيين تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج

كل الوطن – الرياض: صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تمكنت ـ بفضلٍ الله ـ من القبض على (أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين وتحويلها إلى خارج المملكة، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقراً لهم، وتستر ثلاثة مواطنين على نشاطهم ومنهم مالك المتجر، وقد ضبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (232,339) ريال، بالإضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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