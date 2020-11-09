كل الوطن – وكالات: يطلق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة RDIF ومركز “غماليا” لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة حملة دولية لدعم اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال الحملة سوف يتلقى المستخدمون أحدث المعلومات الموثوقة والدقيقة بشأن اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” تحت وسم #SputnikV.

وسوف يُنشر تحت هذا الوسم تقدّم التجارب السريرية ومراحل الإنتاج والتطعيم للسكان في مختلف البلدان. كما سوف يقدم العلماء الذين شاركوا في تطوير اللقاح معلومات عن التكنولوجيا التي تم استخدامها في تطويره، إلى جانب تجارب شخصية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل.

كذلك سوف تصبح قنوات التواصل الاجتماعي #SputnikV المنصة الرئيسية لجميع إعلانات أخبار اللقاحات وأرقام التطعيم وبيانات الإنتاج، وستبث الأحداث الرئيسية المتعلقة باللقاحات والمقابلات مع كبار الخبراء.

وسوف تنطلق الحملة على منصات التواصل الاجتماعي: “تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب”.

“سبوتنيك-V” هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم. وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ “سبوتنيك-V”.

المصدر: RT