وزارة الداخلية تنقل تفاصيل “مهمة أمنية” (صور)

كل الوطن – الرياض: قصة قصيرة تحكي إنجاز كبير ، بث حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو قصير بعنوان ” مهمة أمنية” يحكي فيها تفاصيل القبض على مروج ، حيث تنقل أحد المروجين من جنوب المملكة وحتى وسطها ، وتحديداً إلى منطقة الرياض ، فتمت مراقبته بعد وصول بلاغ من أحد المواطنين على رقم بلاغات مكافحة المخدرات 995 للاشتباه به بعد مشاهدته بحالة غير طبيعية ، وعندما دقت الساعة الثامنة مساء تبدأ الفرق الميدانية بعد الدراسة والتأكد لعدة أيام مراقبة حالة المشتبه به ، حيث تضع الفرق الميدانية لمكافحة المخدرات أهمية القبض على كل مشتبه فيه بالجرم المشهود ، وعند الاقتراب من الموقع وبعد مراقبته ، اعطى ” المراقب ” إشارة إلى زملائه بقرب تسليم” شيء ما ” وبالفعل يسلم المشتبه فيه كمية من الممنوعات ، وتداهم الفرق الميدانية الناقل والمستلم في الموقع وتتحفظ على المواد الموجودة معهم وهي : 26 كجم من الحشيش المخدر ، و 2000 قرص من الامفيتامين المخدرة ، وقارورة من الخمر المحلي ، وسلاح من نوع رشاش يوجد به 30 طلقة حية .

وبذلك تنتهي قصة ” مهمة أمنية ” أثبتت من خلالها وزارة الداخلية قوتها ومتابعتها للمروجين والمفسدين في الأرض، كما أكدت حرصها واهتمامها بسلامة المجتمع من هذه الآفة.

وتسعى وزارة الداخلية إلى تنفيذ العديد من البرامج الوقائية للمجتمع من المواطنين والمقيمين، كما أنها تنفذ العديد من الحملات الإعلامية التي تستهدف عقول وأذهان الشباب وإرشادهم وتوجيههم وتحصينهم ضد أضرار المخدرات. كما تعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدراسات والبحوث من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتنفذ الدورات الإرشادية للمعلمين والمعلمات للتوعية بأخطار المخدرات، وتشارك في المؤتمرات المحلية والدولية، وتنفذ البرامج التوجيهية في جميع القطاعات الحكومية المختلفة، وتدرس الحالات المرضية لبعض مدمني المخدرات الموجودين داخل مستشفيات الأمل، وتتابع حالات مدمني المخدرات، وتلتقي بأسرهم لمعرفة أسباب وظروف انزلاقهم في الإدمان على المخدرات. وتنسق الإدارة مع الوزارات بخصوص البحث الوظيفي لمن يعالج من الإدمان، وتدرس النواحي الاجتماعية للقضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والأسري للمتعافين من الإدمان.

ايضاً تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات والفروع التابعة لها بمختلف المناطق بالتعاون الإيجابي مع الدوريات الأمنية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة لأمن الطرق ورجال الجمارك للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات والتعامل فيها بأي صورة من الصور. وهناك تعاون وثيق بين تلك الأجهزة وجهاز مكافحة المخدرات، وحقق ذلك نتائج إيجابية كبيرة في ضبط العديد من قضايا التعاطي والحيازة والترويج والتهريب. ومن ناحية أخرى تعمل الإدارة العامة على تنفيذ الجانب الوقائي والذي يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأخطار المخدرات، وتحذيرهم من مغبة الوقوع فيها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.