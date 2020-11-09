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البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً لكأس السعودية للخيل (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-09T19:48:03+03:00
2020-11-09T19:52:01+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً لكأس السعودية للخيل (صورة)

:ل الوطن – الرياض: أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة (3 ريالات), وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن “كأس السعودية 2021” لسباق الخيل التي تلاقي اهتمامًا خاصًا وتعدّ تراثًا سعوديًا أصيلًا، وذلك بالتنسيق مع نادي سباقات الخيل.

وتم إطلاق الطابع للنسخة الثانية لكأس السعودية والمقرر إقامته شهر فبراير المقبل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية, إذ يُعد “كأس السعودية “مهرجانًا دوليًا هو الأغلى من نوعه في العالم لسباقات الخيل, ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من ملّاك الخيل في العالم.

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وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية

والعربية والخليجية، والمشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

6 1 - كل الوطن
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400138

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