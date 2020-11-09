محللون: سوق لقاحات كورونا تقدر قيمته بـ 10 مليارات دولار سنوياً

كل الوطن – وكالات: توقع محللون أن تصل قيمة سوق لقاحات Covid-19 المستقبلية أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، مما سيولد عائدات وفيرة لشركات الأدوية التي مولت أجزاء كبيرة من أبحاثها بأموال حكومية.

تفترض حسابات المحللين في مورغن ستانلي وكريدت سويس أن الناس سيكونون بحاجة لأخد جرعة لقاح الفيروس التاجي الجديد كل عام، تماماً مثل لقاح الإنفلونزا، بما يرجح أن تصل التكاليف المتوقعة لنحو 20 دولار للجرعة الواحدة.

توقع خبراء في صناعة الأدوية أن تصل القيمة السوقية للقاحات كورونا إلى نحو 10 مليار دولار سنويا، على الرغم من تعهد بعض شركات الأدوية بتوفير اللقاحات دون أرباح، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز” المتخصصة بمجال المال والأعمال.

وتظهر حسابات محللين في مورغان ستانلي وكريدت سويس أن الناس سيحتاجون إلى التطعيم كل عام على غرار لقاح الإنفلونزا التقليدي، بمتوسط سعر 20 دولارا لجرعة لقاح كورونا، وستتراوح أسعار اللقاح بين 3 و37 دولارا للجرعة.

وأوضح ماثيو هاريسون، محلل في مورغان ستانلي أن الافتراضي الأساسي حالياً يكمن بأن المرء “سيحتاج لأخذ لقاحات سنوية.. فالفيروس لن يختفي”.

ويقدر هاريسون المحلل أنه حتى لو أخذ الأشخاص المطعمون للإنفلونزا فقط لقاح كورونا، فإن هذا سيحقق عائدات بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى.

وقدر هاريسون تكلفة إنتاج اللقاح بـ 5 إلى 10 دولارات للجرعة، وقال إن حجم السوق يعتمد على ما إذا كان الناس بحاجة إلى أخذ اللقاح أو على معدلات التطعيم، ويمكن أن تصل القيمة السوقية للقاحات إلى 25 مليار دولار سنويا.

وقال إيفان سيغرمان المحلل في كريدت سويس إن السوق الأمريكية وحدها يمكن أن تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، وذلك بناء على سعر لقاح فايزر بقيمة 19.50 دولارا للجرعة، وعلى افتراض أن 330 مليون مواطن سيتلقون جرعتين سنويا.

وتلقت شركات الأدوية مليارات الدولارات من الحكومات في الأشهر الأخيرة لتسريع تطوير اللقاح مع تفاقم وباء كورونا.

وقدمت الحكومة البريطانية في مايو الماضي 110 ملايين دولار لتمويل أبحاث اللقاحات ودعم تجارب أسترا زينيكا أكسفورد وإمبيريال كوليدج.

وتعهدت أسترا زينيكا وشركة جونسون آند جونسون بإتاحة لقاحاتهما دون ربح، لكن آخرين مثل بيفزر وموديرنا اتخذوا موقفا مختلفا، وهناك منافسة شديدة بين شركات تصنيع الأدوية.

وتريد شركة موديرنا التي تلقت ما يقرب من مليار دولار من تمويل الأبحاث من الحكومة الأميركية بيع لقاحها مقابل 37 دولارا للجرعة الواحدة، بينما تفرض أسترا زينيكا رسوما على الحكومات من 3 دولارات إلى 5 دولارات للجرعة لتغطية تكاليفها.