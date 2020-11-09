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بناء مصنع في البرازيل لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح كورونا الصيني

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-09T20:27:59+03:00
2020-11-09T20:28:39+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بناء مصنع في البرازيل لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح كورونا الصيني

كل الوطن – وكالات: قال حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية إن الولاية بدأت بناء منشأة لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا، سيكون جاهزا بحلول سبتمبر المقبل.

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وأوضح حاكم الولاية خواو دوريا أن ساو باولو، ستستورد اللقاح قبل أن يصبح المصنع جاهزا.

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وأعلن أن الدفعة الأولى من 120 ألف لقاح مستورد من سينوفاك ستصل في 20 نوفمبر الحالي، وسيتلقى مركز بوتانتان للطب الحيوي في الولاية 6 ملايين جرعة بحلول نهاية العام.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400150

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