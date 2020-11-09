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الصحّة العالمية: لقاح فايزر ضد كورونا يحتاج 4.5 مليار دولار إضافية ليجهز بحلول 2021

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-09T20:35:35+03:00
2020-11-09T20:36:01+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الصحّة العالمية: لقاح فايزر ضد كورونا يحتاج 4.5 مليار دولار إضافية ليجهز بحلول 2021

كل الوطن – وكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن اللقاح الذي أعلنت عنه شركة فايزر، ضد فيروس كورونا، قد يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021.

يشار إلى أن شركة فايزر لإنتاج الأدوية، قالت في وقت سابق اليوم الإثنين، إن لقاح كورونا أثبت فاعلية بنسبة فاقت 90% وتجاوز التوقعات، حسب ما أعلنته شبكة “سي إن إن”.

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وقالت شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن اللقاح ضد فيروس كورونا، الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي المرحلة الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

من جانبه، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن إعلان شركتي “فايزر” و”بيونتيك” أن لقاحهما ضد كوفيد-19 “فعّال بنسبة 90%”، هو “نبأ مشجع”.

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة عبر حسابه على تويتر “نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19”. وأضاف: “العالم يشهد ابتكارا وتعاونا علميا غير مسبوق لانهاء تفشي الوباء”.

من جهتها قالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية في تغريدة أن “هذا النبأ يجب ان يشجع كل الذين يطورون لقاحات كوفيد-19 على مواصلة التجارب السريرية”.

وأضافت “العالم بحاجة الى عدة لقاحات آمنة وفعالة ورخيصة لوقف انتشار الفيروس” مشددة على “الدور الأساسي” لمنظمة الصحة لناحية “تنسيق السياسات والقواعد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400154

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