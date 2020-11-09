تواصل هطول الأمطار بغزارة على حائل

كل الوطن – الرياض: وسط أعمال مكثفة ومتواصلة و بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه تقوم الجهات المختصة وذات العلاقة بمتابعة الموقف جراء هطول الأمطار الغزيرة على حائل و معاودة هطولها بغزارة عقب ظهر هذا اليوم لليوم الثاني على التوالي حيث امتلئت الأودية والسدود بالمياه فيما تواصل الاودية جريانها وسط احترازات أمنية مكثفة من قبل رجال الدفاع المدني في كافة الاتجاهات في حين انتشرت الدوريات الأمنية لفك الاختناقات المرورية و للمساعدة الضرورية في عمليات الإنقاذ في حين لازالت تتواصل الأمطار غزارتها وسط مطالبات أمنية للمواطنين بالتزام منازلهم .