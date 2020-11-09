تقرير: ترامب قد يترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024

كل الوطن – وكالات: أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري بأن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ينظر في إمكانية الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 في ظل المؤشرات على هزيمته في السباق الحالي.

ونقل الموقع الأمريكي في تقرير نشره الاثنين عن مصدرين مطلعين على سير المحادثات أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه يفكر في احتمال الترشح من جديد للانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذه المرة عام 2024.

ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر يمثل “المؤشر الأوضح” على أن ترامب يفهم جيدا أنه خسر الانتخابات في هذا العام أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، “رغم إصراره زورا على أنه الفائز الحقيقي في السباق الانتخابي وأن هناك تزويرا للنتائج وأن فريقه سيقاتل حتى النهاية في المحاكم”.

ويقول التعديل الـ22 في الدستور الأمريكي إنه لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، لكنه لا يحدد أي فترة زمنية يمكن خلالها الترشح.

وسبق أن اعتبرت مصادر عدة مقربة من ترامب حاليا أو سابقا، بينهم أحد مستشاريه السابقين، برايان لانزا، أنه قد يترشح لانتخابات الرئاسة في 2024 نظرا لغياب أي منافسين حقيقيين للرئيس الحالي في صفوف الحزب الجمهوري.

المصدر: “أكسيوس” + وكالات