القبض على مقيمين تورّطا في سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار بجدّة

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على ( مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر ) وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.