القبض على مقيمين تورّطا في سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار بجدّة

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على ( مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر ) وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
بايدن ولقاح فايزر ضد كورونا يغردان بالأسواق العالمية إلى مستويات تاريخيةالصحّة العالمية: لقاح فايزر ضد كورونا يحتاج 4.5 مليار دولار إضافية ليجهز بحلول 2021بناء مصنع في البرازيل لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح كورونا الصينيمحللون: سوق لقاحات كورونا تقدر قيمته بـ 10 مليارات دولار سنوياًتأثير الموت المؤلم الذي كشفه العلماء حال السقوط في ثقب أسود!حملة دولية لدعم اللقاح الروسي “سبوتنيك – V”أبرز أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كوفيد-19!دراسة تكشف أول علامة “غريبة” تظهر عند الإصابة بكوروناالفلبين.. مسؤولو الصحّة يحثون على الامتناع عن الغناء للحد من انتشار كورونامواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”