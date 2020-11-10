تسجيل الدخول
» » رسميًا.. سباق “فورمولا 1 السعودية” الأحد 28 نوفمبر 2021 في جدة

رسميًا.. سباق “فورمولا 1 السعودية” الأحد 28 نوفمبر 2021 في جدة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
رسميًا.. سباق “فورمولا 1 السعودية” الأحد 28 نوفمبر 2021 في جدة

كل الوطن – الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن سباق فورمولا 1 السعودية سيكون رسميًا يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 في جدّة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400219

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.