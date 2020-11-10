رسميًا.. سباق “فورمولا 1 السعودية” الأحد 28 نوفمبر 2021 في جدة

كل الوطن – الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن سباق فورمولا 1 السعودية سيكون رسميًا يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 في جدّة.
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