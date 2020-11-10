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د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة أولية في السياسة الأمريكية في عهد بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة أولية في السياسة الأمريكية في عهد بايدن

ربما من السابق لأوانه الحديث عن السياسات الأمريكية في عهد الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ، ولكن ما دفعني إلى الحديث عن ذلك ، تقرير كتبته الصحيفة الأمريكية الشهيرة نيويورك تايمز ، عن أبرز التحديات الخارجية التي ستواجه الرئيس المنتخب ، وحدّدتها تماماً ، بالأوضاع في الشرق الأوسط ، وإصلاح العلاقات مع الصين ، وأوروبا .
في منطقة الشرق الأوسط ، تبدو الملفات شائكة ، خاصة ، بما يتعلق بإيران ، وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وقد نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم ، بأنَّ بايدن سيواجه تحديات صعبة ، في التعامل مع إيران ، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل هذه التحديات ، وإن أشارت بعض الأنباء ، إلى احتمال إعادة بايدن العمل بالاتفاق النووي مع إيران ، الذي مزقه الرئيس ترامب عام 2018 ، مع تعديل متوقع عليه ، في خضم مفاوضات شاقة قادمة مع إيران.
من جهة أخرى ، هناك ارتياح عام ، في إيران ، وعند حزب الله ، لأفول نجم ترامب، ويرون أنَّ بايدن والديمقراطيين ، قد يعودون إلى الاتفاق النووي مع إيران، ما قد يمهد لرفع العقوبات ، ما سيريح إيران وحلفائها في المنطقة.

أمَّا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط ، فقد يتبع بايدن مساراً مختلفاً ، قد يفضي إلى التواصل مع القيادة الفلسطينية ، بشأن مستقبل السلام مع إسرائيل ، ومحاولة إحياء حل الدولتين ، وهو بالمناسبة مشروع كل الإدارات الأمريكية السابقة ، قبل إدارة ترامب ، لكن سيظل تأييد إسرائيل بالمطلق ، استراتيجية أمريكية راسخة ، ومن ثمَّ فإنَّ إدارة بايدن ، لن تتراجع في الغالب ، عن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، ولا عن عمليات ضم القدس ، والجولان ، إلى الكيان الإسرائيلي.
وأما بشأن الملف الصيني ، فقد أشار تقرير الصحيفة ، إلى أنَّه في عهد ترامب ، شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين ، خلافات كبيرة ، حول التجارة ، وبحر الصين الجنوبي ، وهونغ كونغ ، وتايوان ، وحقوق الملكية الفكرية ، وفاقم وباء كورونا ، الذي انطلق من الصين ، حدة تلك الخلافات، ولكن ، قد تتغير مقاربة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ، بشأن العلاقة الأمريكية الصينية ، ويسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع الصين ، بالنظر إلى تشابك المصالح الاقتصادية بين الدولتين.
وبما يختص بالعلاقة مع أوروبا ، ومع استثناء بريطانيا ، شهدت العلاقة الأمريكية الأوروبية في عهد ترامب ، توترات شديدة ، ناجمة عن أسباب عدة ، من بينها ، معارضة ترامب لاتفاقية باريس للمناخ ، ودعوته لتغييرات في حلف الناتو ، والاتفاقيات التجارية ، ناهيك عن تشجيعه القوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ” بريكست “. لذا ، سوف يسعى بايدن لإصلاح العلاقات مع أوروبا ، بإعادة العمل باتفاقية المناخ ، وتعزيز منظومة حلف الناتو ، والتنسيق مع أوروبا في العديد من الملفات السياسية الدولية .
أما بشأن روسيا ، فقد توقع تقرير نيويورك تايمز أن يتبع بايدن سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا ، لافتة إلى أن بايدن حين كان نائباً للرئيس أوباما ، فرض عقوبات على روسيا ، بسبب ضمها جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 ، ومن ثمَّ فقد يسعى إلى تمديد هذه العقوبات ، واتخاذ خطوات عقابية أخرى.
خلاصة القول ، من المتوقع ، أن تشهد المنطقة والعالم ، العديد من المتغيرات ، والتطورات الدراماتيكية ، لجهة تصفية إرث ترامب على الصعيد الأمريكي والدولي ، خاصة أنَّ بايدن قد وصف ترامب بأنَّه أسوأ رئيس على مدار التاريخ الأمريكي .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400225

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