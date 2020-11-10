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15 فيديو كليب جديد لأنغام على روتانا خليجية غدًا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
15 فيديو كليب جديد لأنغام على روتانا خليجية غدًا

كل الوطن – الرياض: بالتزامن مع إطلاق المطربة أنغام ألبومها الخليجي الجديد “مزح”، تعرض روتانا خليجية 15 فيديو كليب لأغنيات الألبوم في عرض أول وحصري في تمام الساعة الـ 9:30 مساء الغد الأربعاء بتوقيت المملكة.

حيث تنشر أنغام أحدث أغنيات ألبومها الجديد على مدار 90 دقيقة عبر روتانا خليجية، تتضمن فيديو كليب لكافة أغاني الألبوم في خطوة غير مسبوقة في عالم الغناء العربي.

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وتتعاون الفنانة أنغام في ألبومها الخليجي الجديد “مزح”، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات، مع باقة من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الخليج والعالم العربي، ومنهم؛ الأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، وتركي آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله، بجانب الجادل وقوس، وأيضًا الملحن سهم صاحب نصيب الأسد من أغنيات الألبوم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400254

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