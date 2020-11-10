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“الصحة العالمية”: “لقاح فايزر” واعد للغاية

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الصحة العالمية”: “لقاح فايزر” واعد للغاية

كل الوطن – وكالات: أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن “لقاح فايزر وان واعد للغاية”.

وكشف حسبما نقلت رويترز اليوم الثلاثاء أن لديه فريقا يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا.

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بدوره، قال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إن “الأخبار المثيرة أمس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في أنظمة التبريد في البلدان الإفريقية استنادا لنوع اللقاح”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400271

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