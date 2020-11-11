استخراج 230 مسمارا من بطن مريض نفسي بجدة

كل الوطن – الرياض: أسهم بفضل الله فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير في إنقاذ حياة مريض نفسي ، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج عدد 230 مسمارا وقطعا من الزجاج من بطنه ، حيث كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير ( داخل معدة المريض ) وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي

وأوضح الفريق الطبي ، أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد وهو حالياً تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.