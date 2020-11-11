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النيابة العامة تعلن عن عقوبة العبث بموارد الطبيعة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-11T02:09:12+03:00
2020-11-11T02:13:29+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
النيابة العامة تعلن عن عقوبة العبث بموارد الطبيعة

كل الوطن – وكالات: أكدت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بأنه يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وذلك حسبما أعلن عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث قالت النيابة العامة “استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام 1441هـ”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400290

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