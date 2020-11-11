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خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأميركي لإيران تعزيز الاستقرار في المنطقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأميركي لإيران تعزيز الاستقرار في المنطقة

كل الوطن – الرياض: 1f6d95e2 adda 4015 b3c3 4a93762c824c 16x9 - كل الوطناستقبل الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت أبرامز.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بحثنا التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة بلدينا الاستراتيجية”.

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‏‎حضر الاستقبال المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال بن عبد الله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

‏‎فيما حضره من الجانب الأميركي ‏‎سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق للمبعوث الأميركي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400300

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