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صحة المدينة المنورة تغلق مستشفى خاص لمخالفته اجراءات طبية ووقائية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
صحة المدينة المنورة تغلق مستشفى خاص لمخالفته اجراءات طبية ووقائية

كل الوطن – الرياض: أوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق بأن صحة المدينه وبناء على المخالفات التي تم رصدها أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قراراً يقضي بإغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة تحفظياً، وذلك بناءاً على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والعديد من المخالفات الفنية والادارية الاخرى.

ونوه أبو عنق بأن وزارة الصحة تؤكد على أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة منها لجميع المؤسسات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400306

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