كاميرات المرور ترصد مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق

كل الوطن – الرياض: بدأت اليوم الإدارة العامة للمرور تطبيق الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق”، وذلك كمرحلة أولى في كل من (الرياض، الدمام، جدة) .

وشهدت المدن المستهدفة رصداً في الطرق والشوارع الرئسية ، وكذلك الشوارع الفرعية التي تشهد ازدحامًا ، وحركة عالية في مرور المركبات ، حيث نفذ المرور الرصد عبرأجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وكان المرور قد ذكر قائدي المركبات إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق ، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال .