“الشرق” تنطلق بقناة تلفزيونية ومنصات رقمية لتبحر في عالم الإعلام العربي

كل الوطن – الرياض: أعلنت “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق” اليوم انطلاق قناة “الشرق”، الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، والتي ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالم وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

وتسعى “الشرق” لتقديم ونشر محتوى فريد ومتميز يعتمد على التحليلات العميقة والمعلومات والبيانات الدقيقة والثرية لتصل الى الجمهور وصناع القرار من خلال أحدث التقنيات التلفزيونية والرقمية .

وتشكل ” اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ” مكونا أساسيا من الخدمات التي تقدمها “الشرق “، وتستفيد من اتفاقية محتوى حصرية بين “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق” وبلومبِرغ الإعلامية، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، والتي ستشكل تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2،700 صحافي ومحلل اقتصادي حول العالم، مصدرا أساسيا لها عبر تحرير وترجمة ونشر محتوى بلومبِرغ على منصاتها، وستتوسع الخدمات مستقبلا لتشمل نسخة عربية عن مجلة “بزنس ويك” ومحطة إذاعية وسلسلة من الفعاليات المشتركة.

وأوضحت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أن انطلاقة “الشرق” اليوم تؤسس لمرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لوسائل الإعلام العربية، ونحن نشهد حاليا مرحلة من التغييرات العالمية التي تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ومواكبة هذه التغييرات تتطلب إدراك الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات والبيانات والشراكات الدولية التي تؤثر فيها.

إلى ذلك، قال جاستن سميث، المدير التنفيذي لبلومبِرغ الإعلامية، إن منطقة الشرق الأوسط تحتضن عددا كبيرا من الاقتصادات وبيئات الأعمال النشطة والحيوية، والتعاون في إطار “اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ”، سيسمح لنا في بلومبِرغ إيصال بياناتنا التحليلية وتقاريرنا الثرية بالمعلومات إلى جمهور جديد يتمثل بصناع القرار الاقتصادي في الدول الناطقة بالعربية.

هذا بينما أكدت جمانا الراشد، إن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وبلومبِرغ سيمزجان أفضل ما يمكن تقديمه للجمهور العربي من تجاربهما الصحفية، حيث تمتلك المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المعرفة العميقة حول أسواق المنطقة، وتتميز بلومبِرغ بالتغطيات الدقيقة والمدعومة بالبيانات، ونحن على ثقة أننا من خلال هذا الاتفاق سنضع معايير جديدة لكيفية إنتاج وتقديم واستهلاك الأخبار الاقتصادية للجمهور العربي.”

وأضافت: “نحن نؤمن بوجوب أن تتمكن فئة الشباب من الوصول إلى محتوى يتمتع بالمصداقية والقدرة على توفير نظرة حقيقية ودقيقة للأحداث بشكل يسمح لهم بامتلاك الأدوات التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم التي ستلعب دورا في تحديد مستقبل العالم العربي، وذلك عبر خدماتنا الرقمية وحضورنا على منصات التواصل الاجتماعي، وسنوفر محتوى قادر على الاستجابة لهذا التحدي”.

من جهة أخرى، قال نبيل الخطيب، مدير عام القناة أن “الشرق” تنطلق بسياسة تحريرية ومحتوى على مختلف المنصات لتلائم متطلبات الأعمال والشباب من خلال شعارنا “نضع النقاط”، والذي يختصر رؤيتنا للخبر وتقديم أهمية سياقه وخلفياته الى الجمهور المتلقي.

ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بوجود الشرق للأخبار في مركز دبي المالي العالمي، وأكد أن حضورها سيتيح لها سهولة الوصول إلى أكبر بيئة أعمال مالية في المنطقة، وسيسمح لها بنقل الأخبار الاقتصادية والمالية والمؤسسية العالمية المهمة التي يساهم عملاءنا في صنعها.”

وستقدم “الشرق ” خيارات ومزايا لم يسبق تقديمها في المنطقة حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال موقعين الكترونيين، أحدهما مخصص لأخبار الاقتصاد بالتعاون مع بلومبِرغ للإعلام، والأخر للأخبار الشاملة والتحليلات، وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي تجربة فريدة، في عالم المواقع الإخبارية، تسمح للقارئ بتلقي المحتوى وفق خياراته التفضيلية، والموقعان مرتبطان بحسابات التواصل الاجتماعي الثرية بالمحتوى.

ويقع مقر “الشرق” الرئيسي في الرياض، ومكاتب اقليمية في مركز دبي المالي العالمي، وكذلك في واشنطن، إضافة إلى مقرات وأستوديوهات في القاهرة وأبوظبي. كما لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، الامر الذي يمكن القناة من القدرة للوصول إلى المحتوى الذي ينتجه مئات الصحفيين والمراسلين في شبكة بلومبِرغ حول العالم.