السعودية: أمن الدبلوماسيين على رأس أولوياتنا

كل الوطن – واس: أكدت السعودية أنها تضع أمن وسلامة الدبلوماسيين الأجانب العاملين في أراضيها “ضمن قمة أولياتها”.

وأشارت رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، نداء أبوعلي، في كلمة ألقتها أمس الثلاثاء أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين، إلى أن تبادل المبعوثين الدبلوماسيين يعد من أقدم صور العلاقات الدولية، مؤكدة أن اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين يعد أداة مهمة لتحريك المسؤولية الدولية المبنية على اتفاقيتي فيينا عامي 1961 و1963.

وشددت الدبلوماسية السعودية على أن “المملكة أخذت بزمام المبادرة من أجل الالتزام بالأحكام المقررة في اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين سواء في العاصمة الرياض أو المدن الأخرى”، مشيرة إلى أن بلادها تتبع إجراءات أمنية مشددة في هذا المجال، بما في ذلك تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية.

وأعربت أبوعلي عن أسف الرياض إزاء “تقاعس بعض الدول عن توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية”، مضيفة: “لا يزال عالقا في الذاكرة ما تعرضت له مقار بعثة دبلوماسية وأخرى قنصلية للمملكة من انتهاك لسلامتها وأمنها بما يشكل انتهاكا صريحا للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بأمن وحماية وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية”.

وأبدت المسؤولية السعودية حرص المملكة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لدرء مثل هذه الانتهاكات والعمل على الحيلولة دون اقتراف أية أعمال عنف، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم وتوضيح التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.

المصدر: واس