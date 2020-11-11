صحّة الجوف: تعرّض طبيب لإطلاق نار بعد خروجه من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

كل الوطن – وكالات: أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بأنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم الأربعاء 25 /3 / 1442هـ، بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمنطقة، حيث قام أحد الأشخاص بالاقتراب منه في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولا يزال بحالة حرجة في قسم العناية المركزة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.