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خادم الحرمين: الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه (صور)

الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-12T00:42:56+03:00
2020-11-12T01:35:11+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 دقيقةآخر تحديث : منذ 53 دقيقة
خادم الحرمين: الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه (صور)

كل الوطن – نيوم – واس: افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم – عبر الاتصال المرئي – أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي مستهل أعمال المجلس تليت آيات من القرآن الكريم.

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ثم تشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء وعضوات المجلس بأداء القسم، وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، قائلين:ـ

( أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي ، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل ).

عقب ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي السنوي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبيّ بعده ،،،

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرنا افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ، سائلين المولى أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه ، وأن يعيننا لخدمة الوطن والمواطن ، وأٌقدر لمجلسكم الموقر أعمالكم الجليلة .

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أيها الإخوة والأخوات

منذ أن وحّد جلالة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ المملكة العربية السعودية وهي تأخذ بمبدأ الشورى ، مما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة لتحقيق ما تصبو إليه من أمن ورخاء وازدهار.

وإننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين ، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ، وقد حرصنا على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام رغم الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا المستجد التي أصابت العالم ، ودفعنا المزيد من احتياطات السلامة والوقاية ، فاقتصر الحج على عددٍ محدودٍ من مواطنين ومقيمين، لضمان صحة الحجيج.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400328

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