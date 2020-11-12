ترامب يظهر في أول مناسبة عامة منذ خسارته الانتخابات الرئاسية (صور)

أ ف ب: ظهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء في أول مناسبة عامة بعد الانتخابات في يوم المحاربين القدامى الذي يفترض أن يمثل لحظة وحدة وطنية لكن يطغى عليه حاليا رفضه الاعتراف بفوز جو بايدن، وزار الرئيس مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن حيث وضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول.

وفي الوقت نفسه تقريبا، شارك الرئيس المنتخب جو بايدن في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكورية في فيلادلفيا (شمال شرق).

وامتنع الرجلان على الإدلاء بتصريحات خلال المناسبتين، لكن بايدن قال على تويتر “سأكون قائدا عاما يحترم تضحيتكم، ويتفهم خدمتكم ولن يخون أبدا المبادئ التي حاربتم بشجاعة كبيرة للدفاع عنها”.

بدوره، نشر البيت الأبيض بيانا ذكر فيه المكاسب التي تحققت للمحاربين القدامي في ظل حكم ترامب منذ 2016، وجاء في البيان على لسان ترامب “طوال ولايتي، عملت بلا كلل لتحسين صحة ورفاه هؤلاء الأشخاص رفيعي القيمة ورخائهم الاقتصادي”، وجاء ظهور ترمب عقب أربعة أيام من إعلان الإعلام الأميركي فوز المرشح الديموقراطي في السباق الرئاسي.