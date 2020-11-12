رد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عاما

كل الوطن – الرياض: كشفت وزارة العدل عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، أن المحكمة ردت دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عاماً.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد أن تقدم أب بدعوى على ابنته يطالب بالحكم له بعدم النفقة عليها لبلوغها سم الـ18 عاما، وأنها تستطيع العمل، وذلك بعد صدور حكم سابق عليه يقضي بإلزامه بالنفقة، مؤكداً عدم استطاعته النفقة عليها لظروفه المادية.

وذكرت الفتاة أنها لم تبلغ سن 18 عاما حتى الآن وليست مستعدة للعمل ولا مانع لديها من العيش مع والدها -لكونها تعيش مع والدتها المطلقة-.

ذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليست حضانة، ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.

وردت المحكمة دعوى الأب المدعي في طلبه إسقاط نفقة أبنته، لعدة أسباب أهمها أن المدعى عليها مستعدة للعيش مع والدها لكنه رفض ضم ابنته، وأيضا على المرء نفقة أولاده الذين لا مال لهم، ولا يستطيعون العمل، وكذلك نفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج ولا يلزمها العمل للنفقة على نفسها.‏