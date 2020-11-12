تسجيل الدخول
» » » القبض على خمسيني أطلق النار على ممارس صحي في سكاكا

القبض على خمسيني أطلق النار على ممارس صحي في سكاكا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-12T00:01:08+03:00
2020-11-12T02:45:39+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
القبض على خمسيني أطلق النار على ممارس صحي في سكاكا

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400377

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.