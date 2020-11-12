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سفارات 5 دول: نشكر السعوديين الشجعان لتصديهم للاعتداء الجبان في جدّة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-12T00:45:48+03:00
2020-11-12T02:50:40+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
سفارات 5 دول: نشكر السعوديين الشجعان لتصديهم للاعتداء الجبان في جدّة

كل الوطن – وكالات: وجهت سفارات كل من فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا الشكر للمملكة على تصديها للاعتداء الجبان على إحدى الفعاليات في جدة بحضور القنصل الفرنسي.

وقالت الدول الخمس في بيان لهم: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

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وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقد صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400380

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