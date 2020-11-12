إصابة شخصين إثر تسرّب غاز في مطعم بالرياض

كل الوطن – الرياض: باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض اليوم الأربعاء، حادث عرضي لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين، وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر أن الحادث نتج عنه “وميض لحظي ” تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع ، وحالتهما مستقرة.