تسجيل الدخول
» » إصابة شخصين إثر تسرّب غاز في مطعم بالرياض

إصابة شخصين إثر تسرّب غاز في مطعم بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
إصابة شخصين إثر تسرّب غاز في مطعم بالرياض

كل الوطن – الرياض: باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض اليوم الأربعاء، حادث عرضي لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين، وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر أن الحادث نتج عنه “وميض لحظي ” تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع ، وحالتهما مستقرة.

1000 bba5208b7a - كل الوطن
اقرأ أيضا...
1000 671e1336a5 - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400383

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.