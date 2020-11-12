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شرطة الرياض: القبض على مقيم إمتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-12T14:23:26+03:00
2020-11-12T14:27:06+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
شرطة الرياض: القبض على مقيم إمتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها

كل الوطن – الرياض: صَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضلٍ الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذاً من مقرِّ إقامته بوحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمه، وقد عثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسبٍ آلي وطابعة و (24) وثيقة مزورة، ومبلغ (22.000) ريال.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400409

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