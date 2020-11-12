كتاب جديد للدكتور عبدالمجيد الجلاَّل.. “مقالات تحاكي عهد الملك سلمان”

كل الوطن – الرياض: “مقالات تحاكي عهد الملك سلمان” هو عنوان كتاب جديد للدكتور عبدالمجيد الجلاَّل..
يقول الدكتور الجلّال “وتمر نحو خمس سنوات على تسلّم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.. وبهذه المُناسبة الغالية آثرت جمع مقالاتي السابقة بعد إعادة ترتيبها وتنسيقها، عن إنجازات الملك سلمان ومبادراته الخيِّرة في كتاب يحمل عنوان (مقالات تحاكي عهد الملك سلمان)”.
ويواصل الدكتور الجلال “آمل من دور النشر الاطلاع على محتوى الكتاب ، والتبرع إن أرادوا ، بطباعته ونشره وتوزيعه خدمة للقيادة السعودية الاستثنائية الماثلة في الملك سلمان حفظه الله” … قراءة مفيدة ومُمتعة للكتاب (أنقر هنا)
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