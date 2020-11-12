تسجيل الدخول
» » رئيس الوزراء الأردني يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه

رئيس الوزراء الأردني يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
رئيس الوزراء الأردني يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم الخميس، عن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه “تحملا للمسؤولية السياسية” التي رافقت الانتخابات.

وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة “من منطلق المسؤوليّة الأدبية”.

اقرأ أيضا...

وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبد الثاني ونسبت بالموافقة عليها.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة ماضية ولن تتوانى بالضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون.

وأضاف الحنيطي أن الجيش سيعمل على مساندة الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة القانون وهيبة الدولة ويروع المواطنين.

وشدد الحنيطي بأنه لن يسمح بذلك، لكائن من كان وبكافة الوسائل كي يبقى الأردن واحة أمن واستقرار.

وصرح بأن “الأردنيين جسدوا استحقاقا دستوريا عكس الوجه الحضاري للدولة الأردنية وعكس معاني الديمقراطية فيها، إلا أنه وبكل أسف انحرفت فئة قليلة ولوثت المشهد الوطني بتطاولها على سيادة القانون وترويع المواطنين ومخالفة قانون الدفاع وتهديد المجتمع”.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400445

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.