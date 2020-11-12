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فنانة عربية تعلن حملها “دون زواج” وتطلب من الناس الرأفة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-12T21:35:26+03:00
2020-11-12T21:36:57+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
فنانة عربية تعلن حملها “دون زواج” وتطلب من الناس الرأفة

كل الوطن – وكالات: أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية يوم أمس الثلاثاء، عن حملها “دون زواج”، مؤكدة أنها في الشهر الرابع من الحمل، وأن والد الطفل هو حبيبها السابق والذي “كان قد وعدها بالزواج”.

وأعربت عطية خلال صورة نشرتها على حسابها في “إنستغرام”، عن حزنها وخوفها من مصير ابنتها التي لم تنجبها بعد.

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وطلبت من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها التى أطلقت عليها اسم “مايا”، متأسفة عن “الخطأ الذي قامت به”، مشيرة إلى أنه لا ذنب للطفلة في ذلك.

وقالت: “ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم ابنة حرام”، راجية أن يرحمها المجتمع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400451

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