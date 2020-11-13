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القصبي: توجيه ولي العهد بعقد مؤتمر صحفي دوري يمثل تأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
القصبي: توجيه ولي العهد بعقد مؤتمر صحفي دوري يمثل تأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لوزارة الإعلام بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، يمثل انطلاقة حقيقية لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال بين المسؤول والمواطن، مبيناً في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الخميس، أن التوجيه يمثل بناء منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، والإجابة على التساؤلات التي تشكل هاجسا للرأي العام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400459

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