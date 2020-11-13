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شاهد.. أول ظهور للفنانة المصرية آثار الحكيم بعد غيابها لمدة طويلة وتغير شكلها بشكل كبير

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
شاهد.. أول ظهور للفنانة المصرية آثار الحكيم بعد غيابها لمدة طويلة وتغير شكلها بشكل كبير

كل الوطن – وكالات: ظهرت الممثلة المصرية آثار الحكيم في كواليس مسرحية “المتفائل” المعروضة حاليا على المسرح القومي في القاهرة.

وتغيب آثار الحكيم عن الساحة الفنية، منذ فترة طويلة، إلا أن الممثلة سهر الصايغ شاركت صورة تجمعها بها إلى جانب الممثل سامح حسين على حسابها الرسمي في موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

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وعلقت الصايغ على الصورة “نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل على المسرح القومي”.

وشاركت آثار الحكيم في بطولة عدة أفلام هامة منها “النمر والأنثى” بطولة الممثل المصري عادل إمام، و”الحب فوق هضبة الهرم” بطولة الممثل المصري أحمد زكي، وفيلم “بطل من ورق” إلى جانب بطله الممثل المصري ممدوح عبد العليم، وآخر عمل فني شاركت فيه آثار الحكيم كان مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400468

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