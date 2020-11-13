الرئيس التركي والعاهل البحريني يجريان محادثات هاتفية

كل الوطن – وكالات: أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس محادثات هاتفية بحثا خلالها تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وآل خليفة ناقشا قضايا من شأنها إعطاء دفعة لتطوير العلاقات بين تركيا والبحرين.

وعبر الرئيس التركي خلال الاتصال عن تعازيه للعاهل البحريني في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما أعرب أردوغان عن ثقته بإمكانية إيجاد إسهامات إيجابية لحل العديد من المشاكل المشتركة التي تواجهها المنطقة، وتعزيز العلاقات المبنية على الروابط الثقافية والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول الخليج.

المصدر: وكالات