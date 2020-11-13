الأردن.. إلقاء القبض على طاقم دورية شرطة احتفل بفوز مرشح برلماني (فيديو)‎

كل الوطن – وكالات: أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية يوم الخميس، عناصر دورية شرطة لمدة 6 أشهر، بعد أن ظهروا في مقطع فيديو وهم يحتفلون بفوز أحد المرشحين للانتخابات النيابية.

وقالت مديرية الشرطة، في بيان صادر عنها، إن القرار اتخذه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بعد أن “ظهر المعنيون وهم يُخرجون أجسادهم خارج سيارة الدورية”.

وظهر طاقم الدورية في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن المقطع مصور في إحدى مناطق جنوب الأردن.

مدير الامن العام يقرر حبس طاقم احدى دوريات النجدة ظهروا خلال فيديو واجسامهم خارج الدورية .



قرر مدير الامن العام حبس طاقم احدى دوريات النجدة مدة ست اشهر بعد ان ظهروا خلال مقطع فيديو وهم يخرجون اجسامهم خارج الدورية .#الأمن_العام #الأردن #مع_الاردن #مع_الوطن #الاردن_اولا pic.twitter.com/PIefC55ZmP — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) November 12, 2020

المصدر: وكالات