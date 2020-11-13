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ضبط مقيمين تورّطوا بسرقة العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
ضبط مقيمين تورّطوا بسرقة العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل في الرياض

كل الوطن – واس: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( خمسة مقيمين من الجنسية التشادية ومقيم من جنسية بوركينافاسو )، في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطهم باستدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400503

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