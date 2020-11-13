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أستاذ علم أوبئة: السعودية من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-13T13:53:39+03:00
2020-11-13T15:57:18+03:00
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
أستاذ علم أوبئة: السعودية من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع

كل الوطن – وكالات: أوضح أستاذ مساعد في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة في السعودية، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن بلاده من أقل الدول عالميا في معدل وفيات الرضع.

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وكتب الدكتور الغامدي عبر “تويتر” عن تأثير مستوى الدخل على معدل وفيات الرضع لكل (1000) مولود حي، وقال: تعتبر المملكة من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع، حيث يتوفى (5) مواليد من كل (1000) مولود حي، وذلك وفقا لإحصائيات 2018/2019″.

وأشار الغامدي إلى أن عدد وفيات الرضع في الولايات المتحدة يبلغ (5) حالات لكل (1000) مولود حي، وفي بريطانيا يبلغ (3)، وفي الإمارات يبلغ (6).

المصدر: ajel.sa

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400514

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