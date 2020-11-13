بينهم امرأتان.. الشرطة تطيح بعصابة لسرقة الهواتف في مكّة المكرّمة

كل الوطن – الرياض: أطاح أفراد الدوريات السرية لجهاز الأمن بمكة المكرمة، بعصابة من 5 أشخاص، بينهم امرأتان، تخصصوا في سلب أجهزة الجوال بـ”الإكراه”.

بينهم امرأتان.. الشرطة تطيح بعصابة لسرقة الهواتف في مكة المكرمةالسعودية.. مسروقات وسراديب سرية تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض – فيديو

وذكرت مصادر أمنية، أن “الدوريات السرية للأمن رصدت ورود بلاغات بسرقة أجهزة إلكترونية (جوالات)، عبر تتبع بعض العروض في أحد المواقع الإلكترونية، حيث يتم استدراج الضحية بعيدا عن الأعين، وسرقة هواتفهم منهم، مستخدمين سيارات مسروقة، كما يوهمون المجني عليهم بتعاونهم مع امرأتين من الجنسية الإفريقية لتتواصلا مع الضحايا”.

وأضافت، أنه “بعد جمع المعلومات عن أوصاف الجناة وأسلوبهم الإجرامي، تمت المتابعة من قبل أفراد القوة السرية، وجرى عمل كمين محكم أسفر عن القبض على 3 رجال وامرأتين، وبتفتيشهم عثر على سلاح ناري من نوع مسدس، وطلقات نارية، وهواتف، وسيارتين مسروقتين”.

وتابعت: “عثر بحوزة أحدهم على عدد من حبوب (الكبتاغون) المخدرة”.

وأحيل الجناة إلى شرطة العاصمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

المصدر: “سبق”