عائض القرني يطمئن متابعيه على حالته الصحّية

كل الوطن – وكالات: أعلن الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، عن تعافيه من فيروس كورونا، معربا عن سعادته بالشفاء.

وغرّد القرني على موقع “تويتر” قائلا: “أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام”.

أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء،

ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام،

وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء،

حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،

أُحبّكم ❤️#عائض_القرني — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 13, 2020

وأضاف: “أشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه، أُحبّكم عائض القرني”.

ونقل الشيخ القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض في 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تدهور صحته إثر الإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن عائض القرني يعتبر من أشهر الدعاة المسلمين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

المصدر: RT