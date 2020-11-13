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السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 بعقد قيمته 9.8 مليار دولار

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-13T23:39:42+03:00
2020-11-13T23:43:49+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 بعقد قيمته 9.8 مليار دولار

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فوز شركة بوينغ بعقد قيمته 9.8 مليار دولار لدعم القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز F-15 المتطورة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إن الاتفاق يشمل تحديث ودعم الأسطول الجوي السعودي، كما يتضمن جهودا مثل: تصميم الأجهزة والبرامج والأسلحة والتطوير والتكامل والاختبار والنظام الفرعي والمكونات الهيكلية للطائرات المقاتلة، إضافة إلى إنتاج وتركيب التعديلات والتحسينات المستقبلية على الأسطول الجوي السعودي.

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ووفقا للاتفاقية، ستكون فترة هذا العقد خمس سنوات، بداية من تاريخ منح العقد، إضافة إلى وجود خيار لتمديده لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات أخرى.

المصدر: ديفينس بلوغ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400535

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