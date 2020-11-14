“هتموتي”.. قصة فتاة مصرية يخرج الدم من عينيها وفمها وأنفها عجز الطب عن علاجها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: استعرضت قناة مصرية يوم الجمعة، حالة فتاة تدعى سعاد صلاح، يخرج الدم من عينها وفهما وأنفها، وعجز عن علاجها الأطباء.

وقال والد سعاد، صلاح محمد السيد، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، إن ابنته كانت تعاني من ألم في جنبها، وبعد فحص أشعة وتحاليل، استقر أحد الأطباء على إجراء عملية على الزائدة، ولكن بعد أسبوع من العملية فوجئ بأن ابنته تعاني من نفس الأعراض.

ولفت، إلى أنه عاد إلى الطبيب الذي أجرى العملية له وطلب منه تحاليل جديدة، ولكن تطورت حالة البنت وخرجت دماء من أنفها بغزارة.

وتابع: “ذهبت إلى طبيب، أجرى لها عملية كي للأنف لإيقاف الدم، ولكن خلال عملية الكي، خرجت الدماء من فمها، وبعد فترة خرج الدم من عينها، وبعدها الطبيب قال لي العلاج مش عندي”.

وأشار إلى أنه ذهب إلى مجموعة من المشايخ، ولكن كان الدم يتوقف ويعود مرة أخرى، معلقا: “قلت لابنتي علاجك عندي، وكتبت في ورقة الفاتحة والمعوذتين، وقلت لها ضعيها في السلسلة بصدرك”.

وواصل: “وفي يوم دخلت ابنتي الحمام، وتركت الحجاب في الخارج، وبعد خروجها، وجدت أن الورقة مكتوب عليها هتموتي”.

وأردف قائلا: “كان عندي مصحف صغير وقلت لها خدي المصحف” مضيفا أنها عندما كانت تغسل الأواني فوجئت بأن اتكتب ليها على الحوض هتموتي، والمصحف وقع منها ولما فتحت المصحف وجدت فيه أيضا هتموتي”.

وصرح بأن الأمر لم يقف على الدم فقط، موضحا أنه بعد فترة وجدوا دبابيس في يدها.

وبين أنه ذهب لأكثر من طبيب ولم يجد إجابة على ما يحدث.

المصدر: “الأهرام” المصرية